Di seguito i comunicati stampa firmati da FP CGIL Roma Sud Pomezia Castelli, CISL FP Roma Capitale e Rieti e UIL FPL Roma e Lazio.

I comunicati stampa

In riferimento all’oggetto ed alla nota del Segretario Comunale di Artena prot. 5186 del 14 marzo 2023, allegata per opportuna conoscenza alla presente, le scriventi OO.SS. intendono segnalare, che non risulta alle scriventi che codesta Amministrazione abbia mai stipulato con le rappresentanze sindacali rappresentative alcun apposito protocollo d’intesa per la definizione dei contingenti del personale da utilizzare per i servizi minimi essenziali in caso di sciopero e di assemblee del personale ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale di comparto (Regioni ed Enti Locali) del 19/9/2002, né di aver mai attivato la procedura di

conciliazione contemplata in subordine dagli artt. art. 5 comma 3 ed art. 7 del medesimo ACN.

A parere delle scriventi, nel caso in cui codesta Amministrazione intendesse, in assenza di tali accordi, obbligare il personale a svolgere il proprio servizio ed impedendo la partecipazione all’assemblea indetta dalle scriventi per il giorno 16 marzo p.v., configurerebbe, a nostro giudizio, una palese condotta antisindacale idonea a ledere le prerogative sindacali espressamente riconosciute dalla Legge n. 146/90 e dall’ACN sopra indicato (cfr. Trib. Milano 20.06.2002, Trib. Milano 14.08.2006 e Trib di Latina 10.08.2017), anche ulteriormente per il fatto che la nota del Segretario Comunale non rispetterebbe comunque i tempi e le modalità, per l’individuazione del personale, prescritte dallo stresso ACN, che risulterebbe peraltro come atto unilaterale.

Pertanto, le scriventi OO.SS. diffidano e mettono in mora le SS.LL. ad impedire la partecipazione al personale che voglia partecipare all’assemblea delle scriventi, in caso contrario, nostro malgrado, si procederà ad ogni azione sindacale e legale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Artena.

Distinti saluti,

Il Segretario Generale FP CGIL Roma Sud Pomezia Castelli – Fabrizio Samoré

Il Segretario Generale CISL FP Roma Capitale e Rieti – Giancarlo Cosentino

Il Segretario Funzioni Locali UIL FPL Roma e Lazio – Francesco Croce

Rimandata l’assemblea pubblica di oggi

Le scriventi Organizzazioni Sindacali FP CGIL – FP CISL – UIL FPL con la presente comunicano che l’assemblea pubblica con volantinaggio dei dipendenti comunali prevista in data 16 marzo 2023 non sarà tenuta, anche allo scopo di evitare la interruzione dei pubblici servizi minimi, anche alla luce della mancata convocazione, da parte della amministrazione comunale, a fronte della nostra richiesta di definire i criteri per la loro garanzia.

Pertanto, con lo scopo di consentire all’Amministrazione un ravvedimento operoso e di non arrecare inutili disagi alla cittadinanza, essa viene differita alla data del 30 marzo 2023 sempre dalle ore 16,00 alle ore 18,00 sempre in Piazza Ginepro Cocchi con il medesimo ordine del giorno.

Per il personale dell’Amministrazione viene conseguente comunicata la convocazione di assemblea retribuita secondo le norme contrattuali per il medesimo arco temporale.

Si comunica altresì, che all’assemblea parteciperanno circa 50 persone e le stesse non intralceranno né il traffico né la pubblica circolazione.

Si resta a disposizione per eventuali comunicazioni o informazioni.

Nel corso della iniziativa le scriventi saranno rappresentate dal Signor Aimati Vittorio a nome della RSU dell’ente comunale.

Foto di repertorio