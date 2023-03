Sciopero dipendenti comunali di Artena. Sanna: “Massima solidarietà”

Voglio esprimere solidarietà ai dipendenti del Comune di Artena in lotta per ottenere l’applicazione dei loro istituti contrattuali.

Vice sindaco Metropolitano con delega agli enti locali, Pierluigi Sanna

Gli uffici di un Comune sono organi essenziali per assicurare la vita collettiva delle nostre città; per mettere a terra ciò che la politica immagina. Mettersi a disposizione per migliorare la qualità della vita della cittadinanza è una pratica che viene resa possibile grazie alle donne e agli uomini della pubblica amministrazione. Chi era ieri in piazza Galileo Galilei protestava per tre anni di salario accessorio non pagato o elargito solo parzialmente e relazioni sindacali ferme da tre anni. A questa anomalia si aggiunge anche una situazione politica complicata in cui l’assise più importante, quella del consiglio comunale, è in sofferenza e priva di una giunta politica da ormai quasi tre anni.

Questa situazione si ripercuote sui cittadini di Artena, che senza colpa alcuna rischiano di non poter usufruire di servizi essenziali. E nonostante queste anomale ordinarietà, nel palazzo comunale, i cittadini possono trovare ascolto ed essere accolti dalle donne e dagli uomini che ieri protestavano. Anche per questo, le loro parole e le loro rivendicazioni devono essere ascoltate.