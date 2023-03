Acea Ato 2 – Valmontone, lunedì 13 marzo sospensione idrica

Si comunica che, per lavori di manutenzione sulla rete idrica, dalle ore 16:00 di lunedì 13 marzo alle ore 04:00 di martedì 14 marzo si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Valmontone.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

via Genazzano angolo via Casilina, via Paolo VI angolo via Casilina, via Prenestina angolo via Nuova, piazza della Costituente, via Genazzano (parcheggio fronte Asilo Sogno Magico) via Formale Nuovo angolo via Santo Stefano.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335. Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

