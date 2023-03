Paura a Valmontone, furgone si ribalta su via Casilina: conducente in ospedale

Momenti di paura nella giornata di ieri, giovedì 2 marzo 2023, a Valmontone lungo via Casilina. Un furgone si è ribaltato.

Furgone ribaltato a Valmontone: le dinamiche dell’incidente

Il tutto è avvenuto intorno alle 14 e 30 di ieri, a Valmontone, su via Casilina all’altezza della rotatoria della “Valle”. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni del caso, un furgone e una macchina hanno avuto un brutto impatto. La macchina, una KA, ha fatto da trampolino al furgone che si è ribaltato andando a finire la corsa qualche metro più avanti proprio di fronte ad una farmacia. Fortunatamente in quel frangente non passava nessun pedone.

Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente del furgone presso l’ospedale di Palestrina. La strada è stata interdetta al traffico per diverso tempo.