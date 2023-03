Spari in strada a Roma nella serata di ieri, 8 marzo 2023, verso le ore 20:00: morto un uomo di 30 anni. Indagini in corso.

Roma, spari in strada: morto un uomo di 30 anni

Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di nazionalità romena è morto dopo essere stato raggiunto da dei colpi d’arma da fuoco in strada. Il fatto è avvenuto ieri sera, in via Francesco Selmi. La vittima aveva 30 anni; i colpi sarebbero stati sparati dal passeggero di una moto in transito.

Indagini in corso: al momento, non si esclude nessuna pista, neanche quella del regolamento di conti. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio