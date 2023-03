Alle ore 16,10 circa la Sala Operativa dei vigili del fuoco ha inviato la squadra (1/A) di via Genova, con al seguito l’autoscala, in viale dello Scalo San Lorenzo, a Roma, per prestare soccorso a persona.

I fatti

I soccorritori dei vigili del fuoco e quelli del 118 sono sopraggiunti nel cantiere edile per recuperare un operaio (uomo quarantacinquenne) impossibilitato a muoversi, perché feritosi a causa di incidente sul lavoro.

Dopo aver ricevuto le prime cure dal personale sanitario, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Roma

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di San Lorenzo per gli accertamenti del caso.