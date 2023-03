Domenico Antinori, 22enne di Trevignano Romano, ha perso la vita in un bruttissimo incidente avvenuto nel comune di Manziana domenica 5 marzo 2023.

Il terribile incidente

Per cause ancora da chiarire, il giovane era a bordo della sua moto quando si è scontrato contro un’auto sulla Braccianese, nel territorio comunale di Manziana. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 13:00. Le condizioni del ragazzo sono apparse disperate sin da subito e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia sui social, come quello pubblicato dal Comune di Trevignano Romano: “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la Comunità di Trevignano Romano partecipano al dolore, esprimendo il più profondo cordoglio ai genitori, al fratello e alla famiglia del giovane Domenico Antinori, prematuramente scomparso all’affetto dei suoi cari”.

L’appello del Comune di Manziana

Ieri, 6 marzo 2023, il Comune di Manziana ha postato sulla propria pagina Facebook un appello per cercare testimoni e ricostruire quanto avvenuto: “Chiunque abbia assistito all’incidente accaduto ieri (domenica, ndr.), 05/03/2023 intorno alle ore 12.45, in Manziana davanti il Parco Commerciale KESP/Carrefour, in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, è pregato di rivolgersi alla Polizia Locale di Manziana per fornire informazioni utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. .

Si ringrazia per qualsiasi informazione utile”.

