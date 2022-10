Manziana, corriere rimane infilzato per consegnare un pacco: è grave

Grave quello che è accaduto a Manziana, in provincia di Roma. Un corriere è rimasto infilzato dopo che ha provato a scavalcare una recinzione.

Tenta di scavalcare una recinzione per consegnare un pacco e rimane infilzato

Doveva consegnare un pacco in una abitazione ma è successo l’inevitabile. A Manziana, in via Trevignano, un fattorino stava facendo delle consegne quando, ad un tratto, ha suonato in una casa con una recinzione di ferro.

Non trovando i proprietari in casa, la vittima ha pensato di scavalcare. Purtroppo però, una volta salito sulla recinzione quest’ultima è crollata e, un pezzo di ferro, si è infilzato al costato dell’uomo provocandogli una profonda ferita.

Vista la gravità della situazione, il personale del 118 ha subito allertato l’eliambulanza per il trasporto in ospedale. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Bracciano e gli ispettori del lavoro della Asl Roma 4.