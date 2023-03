I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere unitamente ai colleghi della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato due cittadini georgiani, di 26 e 32 anni, gravemente indiziati del reato di furto in abitazione.

L’intervento dei Carabinieri

La scorsa notte, i Carabinieri sono intervenuti in via Alessandro Bonci a seguito di alcune richieste giunte al 112 che segnalavano la presenza di persone sospette all’interno di un condominio. I militari hanno così sorpreso e bloccato i due all’interno di un appartamento privato, trovati in possesso di zaini in cui avevano messo due computer Apple, completi di vari accessori e cuffie, un portafoglio e due paia di occhiali, denaro contante e strumenti utili per aprire le porte.

Il proprietario dell’abitazione, al momento fuori città, ha presentato denuncia-querela.

Gli arresti, al termine dell’udienza, sono stati convalidati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.