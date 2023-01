Primavalle, madre e figlia trovate morte in un appartamento

Secondo quanto riporta il sito di rainews.it, nel quartiere di Primavalle la Polizia di Stato ha rinvenuto all’interno di un appartamento due donne decedute.

Erano la madre di 83 anni e la figlia di 54.

I dettagli

Secondo quanto riportato sembrerebbe che l’83enne sia deceduta circa 30 giorni prima del ritrovamento, mentre la figlia sarebbe morta in seguito.

Le forze dell’Ordine sarebbero state allertate dal figlio stesso, che è stato il primo a rinvenire i cadaveri. Non avendo loro notizie da giorni, avrebbe deciso di andarle a trovare, facendo la macabra scoperta.

Sui corpi non è stato ritrovato nessun segno di violenza ed è stata disposta una autopsia per accertare le cause del decesso.

