Roma, fiamme nell’appartamento di una palazzina: uomo in codice rosso

Alle ore 05:00 circa di questa mattina, 7 marzo 2023m due squadre VVF, due autobotti, un’autoscala, il Carro Teli e il TA/6, sono intervenute in Largo Emilio Quadrelli, per l’incendio di un appartamento al sesto piano di una palazzina di nove.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme, presumibilmente partite da una camera da letto, hanno completamente avvolto l’unità abitativa di circa 60 metri quadri.

Una persona di sesso maschile è stato affidata alle cure del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso per intossicamento da fumo. È stato evacuato l’appartamento soprastante.

Funzionario VVF di servizio, Polizia di Stato, 118, Acea e Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.