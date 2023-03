Ieri, 5 marzo 2023, alle ore 17,45 circa, la S.O. ha inviato 8 squadre VVF e il funzionario di guardia in via Sabatino a Roma per l’incendio di un appartamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Nessuna persona è rimasta coinvolta, l’incendio scoppiato all’interno di un appartamento collocato al piano sesto in una palazzina non ha interessato altre abitazioni.

Il pronto intervento del personale vvf ha evitato che fossero coinvolte altre stanze oltre alla a quella della cucina

In corso gli accertamenti per stabilire le cause. Sul posto presente il personale del 118 e le FF.OO