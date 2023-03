Per tutto il pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Elicotteri di Roma Urbe, del NAS e del NIL di Roma e supportati dal personale dell’ASL di Roma2, hanno effettuato una massiccia attività di controllo nel quartiere di Tor Bella Monaca, volta al contrasto di ogni forma di illegalità. Il bilancio dell’attività è di 6 persone arrestate, 3 attività commerciali sanzionate, 4 persone segnalate al Prefetto e 21 sanzionate al codice della strada.

I controlli a Tor Bella Monaca

Tra via dell’Archeologia e via Arnaldo Brandizzi, i Carabinieri hanno effettuato diversi servizi antidroga che hanno portato all’arresto di 5 persone per reati inerenti agli stupefacenti e al sequestro di circa 120 dosi tra cocaina, hashish e crack, e di circa 3.000 euro in contanti. Invece un uomo di origini egiziane, è stato arrestato in ottemperanza di un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa lo scorso 27 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Nel corso di queste attività i Carabinieri hanno sanzionato e segnalato al Prefetto, quattro persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

I Carabinieri unitamente al personale dell’ASL Roma2 hanno controllato diversi negozi di vicinato. In particolare, tre titolari di attività sono stati sanzionati poiché all’interno dei loro locali sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie.

Al termine del servizio, i militari hanno identificato 190 persone, 161 veicoli, elevate 21 contravvenzioni ai sensi del codice della strada: guida senza patente, alterazione di veicoli, mancata copertura assicurativa e mancata revisione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.