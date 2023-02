Alatri, mercoledì 1° marzo una fiaccolata in ricordo di Thomas

Continuano a ritmo serrato le indagini sulla morte di Thomas Bricca, il giovane morto ad Alatri dopo il terribile agguato del 30 gennaio scorso. Mercoledì primo marzo, a un mese dal decesso del ragazzo, si svolgerà ad Alatri la fiaccolata “Luci nella notte” in suo onore.

Alatri, mercoledì 1° marzo una fiaccolata per Thomas

Per mercoledì 1° marzo, la famiglia di Thomas ha organizzato una fiaccolata in suo onore e per chiedere giustizia. L’appuntamento è alle 18:00, presso la Piazza di Santa Maria Maggiore.

Stando agli ultimi aggiornamenti, una persona sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati: proseguono le indagini per dare un nome agli assassini del giovane.

In foto Thomas Bricca