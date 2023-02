Vi avevamo recentemente parlato delle figure ricercate da Eurospin a Roma e Frascati, adesso parliamo di nuove assunzioni. Buone notizie per chi è alla ricerca di un impiego nella grande distribuzione: la nota catena di discount Eurospin seleziona personale per assunzioni e stage, nei negozi di tutta Italia e nella sede centrale. Ecco tutto quello che c’è da sapere per lavorare in Eurospin: le informazioni su come candidarsi, le istruzioni sull’invio della candidatura e le attività previste dal ruolo. A riportare la notizia è il portale Circuito Lavoro.

Lavoro in Eurospin 2023

Le selezioni sono rivolte a candidati automuniti e residenti nelle zone limitrofe a quelle del lavoro. Inoltre, viene richiesta la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Di seguito tutte le figure ricercate nei negozi:

Addetti al Banco Gastronomia;

Addetti al reparto macelleria;

addetti alle vendite;

assistenti di filiale;

camerieri di sale;

gastronomi;

macellai;

vice assistente di filiale.

I ruoli ricercati nella sede sono invece i seguenti:

Addetto Controllo Qualità Ortofrutta;

Addetto/a Booking Viaggi;

Capo Settore Sicilia;

Capo Settore / Area Manager Abruzzo e Molise;

Construction Project Manager;

Copo Cettore merceologico prodotti ittici;

HR Junior Recruiter;

HR Recruiter;

HR Retail Recruiter Specialist;

Impiegata/o Amministrativo;

Impiegata/o Ufficio Manutenzione;

Impiegato Senior Servizio di Prevenzione e Protezione;

Impiegato/a Addetto/a Import;

Impiegato/a Categoria Protetta L.68/99;

Impiegato/a Fatturazione;

Impiegato/a Ufficio Bilanci;

Junior Compliance Auditor;

Junior Treasury Specialist;

Progettista con ottima conoscenza di Autocad;

Stage Ufficio IT;

Tecnico di Cantiere;

Tecnico ICT.

La selezione in Eurospin e i requisiti richiesti

In Eurospin le selezioni si articolano in fasi diverse, a seconda del livello e della mansione previsti, oltre all’area di riferimento. Per chi desidera lavorare nei negozi, è necessario superare dei colloqui approfonditi e vengono richiesti i seguenti requisiti:

flessibilità;

professionalità;

team working;

spirito d’iniziativa.

Come candidarsi per lavorare in Eurospin

Per chi è interessato a lavorare in Eurospin è possibile visitare la pagina aziendale dedicata al Gruppo, mentre per prendere visione delle offerte attive è necessario accedere all’area dedicata alle posizioni aperte e selezionare l’annuncio di proprio interesse, inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form.

Di seguito, i link per visualizzare quali sono le posizioni aperte. Si può fare anche una ricerca interna basandosi sulla tipologia di lavoro ricercata o la sede. Una volta trovato, basta compilare l’annuncio.

Posizioni aperte nei punti vendita

Posizioni aperte nelle varie sedi