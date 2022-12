Nuove assunzioni in Eurospin: posizioni aperte a Roma e Frascati

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Eurospin ha iniziato le selezioni per assumere 155 nuove risorse e coprire diversi ruoli professionali. Ecco tutto quello che c’è da sapere per partecipare alle selezioni in Eurospin per addetti vendite.

Assunzioni in Eurospin: si cercano addetti vendita

Tra le tante figure richieste in Eurospin, ci sono anche numerosi addetti vendita. Le offerte di lavoro si rivolgono sia a candidati con esperienza nel settore, che a candidati senza esperienza. Per candidarsi, è necessario però verificare di possedere alcuni requisiti richiesti come per esempio:

essere automuniti;

avere la residenza in aree circostanti;

avere una buona predisposizione al contatto con il pubblico;

un’età compresa tra i 20 e i 36 anni;

Per altre professioni ricercate dall’azienda, come segretari ed impiegati viene richiesta anche una buona dimestichezza con l’uso degli strumenti informatici e la maturità o la laurea.

Lavorare in Eurospin, come candidarsi

Oltre agli addetti vendita, Eurospin cerca anche altre figure professionali come:

addetti di varia competenza da inserire nei reparti (gastronomia, macelleria, stagionali);

Assistenti e vice assistenti di Filiale;

Camerieri (bar, sala);

Cuochi;

Capo Settore;

Gastronomi;

Macellai;

Stage Addetto Vendita.

Partecipare alle selezioni è semplice: basta collegarsi alla pagina del sito Eurospin dedicato alle posizioni aperte. Puoi consultare le proposte anche accedendo alla sezione dedicata e scegliendo tra i lavori nei punti vendita o in sede. Potrai inviare la domanda inoltrando direttamente il cv utilizzando il modulo telematico.