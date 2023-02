Cinecittà World assume cuochi, animatori, addetti pulizie e altre figure: saranno trecento le persone che potranno trovare occupazione all’interno del noto parco divertimenti di Castel Romano, dedicato a cinema e TV. Di seguito, tutti i dettagli riportati da Circuito Lavoro.

Figure richieste a Cinecittà World

E’ lo stesso parco, attraverso un comunicato stampa, a annunciare la campagna recruiting in vista della nuova stagione. I profili per i quali sarà possibile candidarsi riguardano aree diverse tra di loro: ristorazione, animazione, accoglienza, vendite, pulizie e servizi. Nel dettaglio ecco per quali posizioni sarà possibile candidarsi:

addetti alla ristorazione, tra cui cuochi, aiuto cuochi, banchisti/cassieri e camerieri

addetti alle attrazioni

figure per il cast artistico, tra cui attori, cantanti, ballerini e animatori

steward (addetti a parcheggio, tornelli e sicurezza)

addetti alle pulizie

addetti alle vendite e commessi per negozi

addetti alla biglietteria

tutor per percorsi didattici

addetti al telemarketing e al customer care

manutentori meccatronici, elettricisti e manovali

Cosa sapere sulle selezioni

Cinecittà World assume cuochi, animatori, addetti pulizie e altre figure e le selezioni si terranno nella giornata del 18 marzo direttamente all’interno del parco, sito in via Irina Alberti SNC (SS Pontina, uscita Castel Romano).

Per candidarsi però bisognerà prima inviare entro il 28 febbraio la candidatura online; successivamente gli organizzatori invieranno una mail con l’invito per l’ingresso gratuito al parco Cinecittà World.

Come candidarsi

Ma allora come fare per inviare la domanda di candidatura? Gli interessati dovranno inviare l’apposita domanda attraverso il sito ufficiale di Cinecittà World selezionando la posizione di interesse e compilando il relativo form online con tutti i dati richiesti.

