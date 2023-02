Assunzioni Amazon in tutta Italia: posizioni aperte anche a Roma e Colleferro

Amazon, la nota società specializzata a livello mondiale in e-commerce e che oggi contra circa 14 mila dipendenti a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale, è alla ricerca di ulteriore personale da inserire in diversi punti vendita italiani, anche in virtù delle nuove aperture dei centri logistici e di distribuzione.

Di seguito scopri come candidarti alle posizioni aperte proposte da Amazon: ecco i dettagli riportati da Circuito Lavoro.

Le offerte di lavoro e i requisiti minimi

Le offerte sono riservate a lavoratori e stagisti (studenti e neolaureati) e in generale a diplomati, laureati e laureandi. In alcune mansioni come nel ruolo del magazziniere, non è richiesto né un titolo di studio specifico né un’esperienza pregressa. Per coloro che invece si candidando quali professionisti esperti, a vari livelli di carriera, si richiede soprattutto la conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche. Per alcune posizioni si consiglia anche la conoscenza del tedesco, francese e spagnolo.

Le posizioni aperte

La selezione del personale riguarderà diverse aree: marketing, risorse umane, finanza e contabilità, servizio clienti, addetti operativi (operai magazzinieri addetti allo smistamento, alla ricezione dei prodotti, all’imballaggio, alle spedizioni). Nello specifico attualmente sono ricercate le seguenti figure:

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP (Safety Technician, WHS) – Agognate (Novara);

Automation Engineer, RME Technician – Rovigo, Cividate Al Piano (Bergamo), Casirate D’Adda (Bergamo);

Caposquadra di manutenzione – Cividate al Piano (Bergamo);

Customer Service Trainer, CS IT Consumer Training Team – Cagliari;

Delivery Station Liaison (DSL) per il Servizio Clienti – Alessandria, Calenzano (Firenze);

Italy Legal Intern – Milano;

Maintenance Area Manager – Cividate al Piano (Bergamo);

Maintenance Engineer (CMMS) – Cividate al Piano (Bergamo);

Manutentore Capoturno – Spilamberto (Modena);

Manutentore elettrico/meccanico – Spilamberto (Modena);

Manutentore elettromeccanico – Padova;

Manutentore Industriale – Calderara di Reno (Bologna);

Reliability Maintenance Engineering Area Manager – Calderara di Reno (Bologna), San Salvo (Chieti), Spilamberto (Modena);

Reliability Maintenance Engineering Planne r, RME – Rovido (Milano), Colleferro (Roma) , Agognate (Novara);

r, RME – Rovido (Milano), , Agognate (Novara); Responsabile Turno di Manutenzione – Crespellano – (Bologna);

Tecnico di manutenzione – Crespellano (Bologna), Santarcangelo di Romagna (Rimini);

Salesforce Administrator – Milano;

Senior Financial Analyst, AMZL EU Finance Automation & Analytics – Milano;

Senior Maintenance Technician – Milano;

Specialista di manutenzione – Cividate al Piano (Bergamo);

Sr Reliability Maintenance Engineering Technician, AFO Sr RME Technician– Roma ;

; Supervisore Squadra di Manutenzione – Torrazza (Torino);

addetti alla logistica – Castel San Giovanni (Piacenza)

In aggiunta Amazon offre opportunità lavorative virtuali (o “da remoto”), che è possibile consultare a questo link.

Categorie professionali

Il personale assunto verrà inserito all’interno di queste categorie professionali:

Administrative Support;

Amazon Design;

Audio / Video / Photography Production;

Business & Merchant Development;

Buying, Planning & Instock Management;

Customer Service;

Data Science;

Database Administration;

Economics;

Editorial, Writing, & Content Management;

Facilities, Maintenance & Real Estate;

Finance and Global Business Services;

Fulfillment & Operations Management;

Fulfillment Associate;

Hardware Development;

Human Resources;

Investigation & Loss Prevention;

Leadership Development & Training;

Legal;

Machine Learning Science;

Marketing;

Medical, Health & Safety;

Operations, IT & Support Engineering;

Project / Program / Product Management–Non-Tech;

Project / Program / Product Management–Technical;

Public Policy;

Public Relations & Communications;

Research Science;

Sales, Advertising & Account Management;

Software Development;

Solutions Architect;

Supply Chain / Transportation Management;

Systems, Quality & Security Engineering.

Selezione e candidatura

Gli interessati alle offerte lavorative proposte da Amazon potranno consultare la pagina ‘Lavora con noi’ del sito dell’azienda, e dopo l’autenticazione del profilo personale, attraverso la registrazione al portale con un proprio account amazon.jobs, basterà inviare la propria candidatura allegando un curriculum vitae ed eventualmente una lettera di presentazione.

Dopo lo screening dei curriculum, coloro che saranno ritenuti idonei verranno contattati per un primo colloquio, anche telefonico. Seguirà poi un ulteriore colloquio dal vivo con il responsabile delle risorse umane e dei manager di altri settori aziendali.

Foto di repertorio