Sabato 18/02/2023, alle ore 10.30, presso la biblioteca comunale di Colleferro si svolgerà la conferenza dal titolo “Capire qualcosa della teoria della relatività”. Scopriamo insieme i particolari in merito.

Colleferro, Capire qualcosa della teoria della relatività: nuovo appuntamento con I dibattiti scientifici in biblioteca

Si sa, la teoria della relatività di Albert Einstein è uno degli argomenti più dibattuti da anni nel mondo scientifico, e non solo. La capacità del genio tedesco fu quella di reinterpretare la realtà e saperla divulgare anche al grande pubblico, evitando tuttavia di banalizzarla. Il mondo della cultura è stato fortemente influenzato da questa teoria, permettendo la nascita di opere che si sono cristallizzate nella nostra memoria collettiva.

Come sempre, nell’ambito de I dibattiti scientifici del sabato a Colleferro, lo scopo sarà quello di divulgare argomenti complessi, semplificandoli per essere compresi anche da chi non è avvezzo alle tematiche scientifiche, ma è un semplice curioso appassionato. Il relatore dell’incontro sarà il fisico teorico, Dottor Albino Rossano, mentre la conferenza, come sempre, sarà coordinata da Mauro Marozza, portavoce del gruppo.

Ribadiamo dunque l’appuntamento per sabato 18 febbraio 2023, presso la biblioteca comunale. Anche noi sicuramente capiremo qualcosa in più della teoria della relatività.