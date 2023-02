Sabato 11 febbraio 2023, alle ore 10:30, è prevista la nuova conferenza scientifica presso la biblioteca comunale di Colleferro.

Caos e sistemi complessi: un gioco da ragazzi. Scopriamo insieme tutti i particolari in merito.

Continuano a Colleferro i dibattiti scientifici del sabato. A presentare la nuova conferenza è il coordinatore, Mauro Marozza.

Caos e sistemi complessi: un gioco da ragazzi

Il relatore Dott. Roberto Rosso ci parlerà di un tema di assoluta attualità: Caos e sistemi complessi.

Di seguito, la breve presentazione del tema

Tre laureati condividono il premio Nobel per la Fisica 2021 loro studi su fenomeni caotici e apparentemente casuali. Syukuro Manabe and Klaus Hasselmann hanno contribuito a fondare la scienza del clima e come l’azione dell’uomo lo modifica. Giorgio Parisi è premiato per il suo contributo rivoluzionario alla teoria dei materiali ‘disordinati’ e complessi, dei processi casuali. Così recita la motivazione dell’attribuzione del premio da parte dell’Accademia Svedese delle Scienze.

Questo premio ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica il tema dei ‘sistemi complessi’, un campo di ricerca che negli ultimi decenni ha conosciuto uno straordinario sviluppo. Nella divulgazione scientifica molti avranno sentito definizioni come ‘ordine dal caos’ e processi non lineari. La crescita della potenza di calcolo e l’elaborazione di algoritmi, modelli di simulazione sempre più sofisticati hanno permesso di simulare l’andamento dei fenomeni metrologici.

Tuttavia per parlare di sistemi complessi non abbiamo bisogno di entrare nel merito di modelli di una tale complessità (appunto) con migliaia di variabili, ci sono modelli matematici molto più semplici, coi quali si familiarizza con l’esistenza di fenomeni il cui andamento vede la comparsa di soglie oltre le quali il comportamento cresce di molti ordini di complessità o di altri in cui un minimo scarto nelle condizioni inziali porta a traiettorie che divergono esponenzialmente tra di loro. La descrizione del mondo della vita, come quello dei rapporti sociali o dell’economia presenta gradi complessità straordinari. La pandemia da Sars-CoV-2 ha richiesto di calarci in un mondo sconosciuto prima del suo avvento per gran parte di noi e impone agli esperti di spiegare il progredire della pandemia con parole e concetti semplici.

Lo scopo della conferenza, sia pure con qualche riferimento a strumenti un po’ più avanzati per chi è interessato ad approfondire, vuole introdurre il paradigma della complessità come strumento base per comprendere la realtà, per imparare a stupirci e capire nello stesso tempo, per comprendere cosa c’è tra il fumo e il cristallo.

Speriamo di riuscire ad affascinare menti giovani e meno giovani per dare inizio ad un lungo percorso di apprendimento, di condivisione di esperienze e conoscenze.

