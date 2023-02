Non ce l’ha fatta Danilo Salvatore Lucente Pipitone, il caporale maggiore dell’Esercito aggredito durante una lite in strada nella zona di Centocelle, a Roma. Il 44enne era stato ricoverato in condizioni gravissime presso il Policlinico Umberto I.

Centocelle, morto il 44enne aggredito in strada: continuano le indagini

Stando a quanto riportato dall’Ansa, continuano le indagini degli inquirenti dopo la morte del caporale maggiore dell’Esercito. L’uomo sarebbe stato aggredito in strada in seguito ad una lite, nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana. Ci sarebbe già un sospettato: gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio