Choc a Roma, zona Centocelle: un uomo di 44 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni e ora sarebbe in coma dopo essere stato aggredito in strada.

Roma, aggredito durante una lite: uomo in gravissime condizioni

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, l’uomo sarebbe stato aggredito nel corso della notte tra il 10 e l’11 febbraio 2023. Il 44enne è stato ritrovato in via dei Sesami, all’angolo con via Palmiro Togliatti.

Al momento, l’uomo, trasportato in gravissime condizioni prima al Vannini poi all’Umberto I, sarebbe in coma. Sulla vicenda indagano le Forze dell’Ordine. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio