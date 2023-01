Di seguito, la nota stampa dell’ARVU Europea Polizie Locali.

ARVU Europea, il comunicato stampa

L’Associazione ARVU EUROPEA Polizie Locali, che quest’anno festeggia 50 anni di vita, ancora una

volta in difesa dei propri iscritti ha presentato, tramite il proprio Studio Legale Di Salvio Reale,

querela nei confronti dei responsabili o del responsabile affinché la Magistratura inquirente tuteli i

lavoratori e li difenda dalle infamie perpetrate ingiustamente ai loro danni divulgando dati sensibili

sulla salute degli stessi, precisiamo che ci sono appartenenti al Corpo che dopo anni di servizio in

strada contraggono malattie professionali.

A tal fine l’eventuale risarcimento del danno, derivante dalla costituzione di parte civile, sarà devoluto al Fondo Assistenza Vigili Urbani.

Sindaco Gualtieri i Vigili sono stanchi di subire attacchi gratuiti e di subire ogni giorno

aggressioni verbali e fisiche!!!

Inoltre sono costretti a lavorare con pochi mezzi, pochi strumenti, pochi tecnologie, pochi strumenti di difesa e con stipendi indecorosi per i rischi che corrono. L’ARVU avverte il Sindaco che se non prenderà seri provvedimenti con chi ha divulgato notizie strettamente personali, se non provvederà a sburocratizzare il corpo con una riforma innovativa e assunzioni immediate verranno indette varie manifestazioni di protesta. La prima manifestazione vedrà 6000 Vigili in Piazza del Campidoglio fischiare tutti insieme contro l’Amministrazione.

Foto di repertorio