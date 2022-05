Di seguito il comunicato stampa di Arvu Europea, Polizia Locale.

Il comunicato stampa

“Vigili allo sbando, appello al sindaco Gualtieri: basta comandanti esterni! Chiediamo un comandante come lo è stato Gianni Catanzaro, deceduto in data odierna.

Roma soffre! Di Vigili ne mancano 2.400, lo prevede la legge regionale. E’ vero! Non si vede più in vigile in strada, agli incroci, nei parchi, nelle ville, fuori dalle scuole, nei mercati rionali, colpa delle passate amministrazioni e della burocrazia creata che gessa il Corpo.

Il sindaco Gualtieri ridia dignità e funzionalità alla Polizia Locale. Indica un concorso per 2.400 Agenti con l’obbligo di prestare servizio per almeno 10 anni in strada!

L’Arvu, l’associazione che da più di 50 anni raccoglie migliaia di caschi bianchi, ha invitato i Rappresentanti sindacali di tutte le sigle e associazioni al fine di poter dare al Sindaco l’indicazioni di un Comandante o una Comandante interno al Corpo che dia funzionalità, sicurezza e ritorni ad essere, come in passato, punto di riferimento per i cittadini”, questo è quanto dichiara lo storico presidente dell’associazione ARVU Europea Polizie Locali, Mauro Cordova.

Foto di repertorio