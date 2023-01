Frosinone, sospensione idrica mercoledì 1° febbraio: zone e orari

Come riportato dal portale di Acea, mercoledì 1° febbraio 2023 si verificherà una sospensione idrica nel comune di Frosinone.

Zone, orari e tutti i dettagli

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata presso l’impianto in via Cosenza, mercoledì 1 febbraio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Frosinone. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

parte di via America Latina;

parte di via Verdi;

via dell’Olmo;

via Jacobucci;

via Castagnola;

via Gaeta;

via Foreste le Monache;

via Manfredi;

S.R.637;

via Valle Contessa;

via Cavalier D’Aquino;

zone limitrofe.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto dalle ore 17:00. Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

Foto di repertorio