Ostia. La Polizia di Stato da esecuzione ad un mandato di arresto europeo a carico di un 33enne afgano.

Cosa è successo

Fermato dalla Polizia di Stato un 33enne di origini afgane gravato da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità svizzere.

Nella tarda mattinata di ieri la sala operativa della Questura di Roma ha inviato una pattuglia della Sezione Volanti ad Acilia per rintracciare un ragazzo ricercato dalle autorità elvetiche per sottrazione di minore. Dopo una serie di accertamenti il 33enne è stato trovato ad Ostia presso il suo posto di lavoro insieme alla bambina, in buone condizioni di salute.

Dopo le verifiche del caso, svolte dagli investigatori del X Distretto di Lido di Roma in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, è emerso che lo stesso era ricercato in ambito Schengen perché colpito da un mandato di arresto europeo emesso dalla Svizzera per sottrazione di minore.

Il 33enne è stato quindi accompagnato in carcere a disposizione della Magistratura.