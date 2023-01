Ostia. “Suo marito ha avuto un incidente”: truffata un’anziana

Ennesima truffa ai danni di anziani. Questa volta a farne le spese una signora residente in zona Ostia, la quale, dopo aver ricevuto una telefonata da una persona che le riferiva che suo marito era rimasto coinvolto in un incidente stradale con la polizza assicurativa che presentava delle anomalie, ha consegnato tutti i suoi averi ad un uomo che, recatosi presso la sua abitazione, si sarebbe fatto carico di risolvere il problema del coniuge.

L’intervento della Polizia Stradale di Cassino

A “tradire” il truffatore questa volta è stata la velocità con la quale percorreva l’autostrada A1 e che non è passata inosservata agli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Cassino, i quali, dopo aver fermato il veicolo, hanno effettuato i controlli di rito.

Dalle verifiche, è emerso che l’uomo aveva specifici precedenti di polizia per reati contro il patrimonio – truffa ai danni di persone anziane, e a seguito di un controllo più accurato indosso all’ uomo è stata rinvenuta nella tasca dei pantaloni una somma di denaro di circa 1000 euro mentre negli slip monili in oro, frutto della truffa.

Il fermato è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’A.G., in attesa delle determinazioni successive.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio