Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure della stazione di Anagni, previste nelle ultime due notti in programma di mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio e annullata anche la chiusura prevista questa notte, dell’uscita da Napoli.

Confermata la chiusura della suddetta stazione, in entrata verso Roma/Firenze, dalle 21:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 gennaio, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Colleferro.

Foto di repertorio