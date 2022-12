Anagni, fermato per guida in stato di ebbrezza: 12 giorni di arresto

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Anagni (FR) hanno tratto in arresto un 33enne del luogo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

Ecco tutti i dettagli

L’uomo deve scontare una pena di giorni 12 di arresto per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica, reato commesso in Ferentino (FR) nel febbraio del 2017.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la locale casa Circondariale per l’espiazione della pena.