Acea Ato 5 – Serrone, martedì 24 gennaio sospensione idrica

Si comunica che, a causa di mancata tensione in arrivo da parte del fornitore esterno, martedì 24 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 17:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Serrone.

In particolare le zone interessate sono:

via Prenestina, via Forense, via Palianese, via Le Grotte, via Merago.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto a partire dalle ore 17:00, salvo imprevisti. Acea ato 5 si scusa per il disagio.

Foto di repertorio