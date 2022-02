Ritrovamento choc in zona Serrone, nella zona della Ciociaria. Trovato morto in casa un uomo di 77 anni.

Era irreperibile da giorni: trovato morto in casa

Sarebbe stata la figlia a non essere riuscita a mettersi in contatto con il padre. Le ore passavano e l’ansia cresceva quando, quest’ultima, ha deciso di contattare le Forze dell’Ordine. Giunti sul posto, Carabinieri, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 hanno ritrovato il corpo dell’uomo a terra, privo di vita.

Vicino a lui c’era il cane che, presumibilmente da giorni, era vicino al suo padrone e non l’ha mai abbandonato. Da quello che emerge, i soccorritori avrebbero dovuto attendere l’arrivo di un veterinario per portare via il corpo dell’uomo.

Identificata la vittima

Si tratta di Gabriele Riccitelli, di 77 anni. La triste scoperta è stata fatta in zona Monte Scalambra, luogo dove la vittima risiedeva da qualche anno.