Brusco calo delle temperature e possibili imbiancate anche a bassa quota nel Lazio ma che tempo farà nelle città e nelle province di Roma e Frosinone durante questo week-end? Ecco le previsioni meteo per le giornate di venerdì 2o, sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023.

Previsioni meteo in provincia di Roma 20-21-22 gennaio 2023

Venerdì 20 gennaio: a Roma previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi ma con nubi in progressivo aumento. Potrebbero verficarsi deboli piogge dal pomeriggio. La temperatura massima sarà di 9°C, la minima di 3°C. Diramata allerta meteo per il vento. Neve debole nel pomeriggio sul versante appenninico. Possibili fiocchi anche sulla zona dei Castelli Romani, a partire dai 400-500m.

Sabato 21 gennaio: nubi sparse ma non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 8°C, la minima di 4°C. Zero termico previsto intorno ai 700 m. Allerta meteo per il vento.

Domenica 22 gennaio: cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 10°C, la minima di 3°C. In provincia zero termico previsto intorno ai 700 metri.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 20-21-22 gennaio 2023

Venerdì 20 gennaio: cieli parzialmente nuvolosi; sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C. Piogge e rovesci in risalita dal pomeriggio sul medio-basso Lazio: potrebbero verificarsi nevicate sin verso i 500-700m.

Sabato 21 gennaio: infiltrazioni umide raggiungono il Lazio, causando cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso ma senza fenomeni degni di nota. A Frosinone sono previste nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserenamenti in serata. La temperatura massima sarà di 7°C, la minima di 3°C.

Domenica 22 gennaio: nubi sparse alternate a schiarite; non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 8°C, la minima di 1°C.

Fonte: 3Bmeteo

Foto di repertorio