Previsioni neve Lazio: fiocchi bianchi anche a basse quote?

Con il brusco calo delle temperature registrato in questi ultimi giorni e il maltempo che ha caratterizzato l’inizio di questa settimana, è molto probabile che prossimamente assisteremo a delle imbiancate anche a basse quote. Come riporta il sito di 3bmeteo.it, già dalla serata di oggi, 19 gennaio 2023, si potrebbero verificare delle deboli nevicate sulle pianure settentrionali del Lazio.

La giornata di domani, invece, sarà caratterizzata da un clima molto freddo, specie nelle ore mattutine: si potrebbero verificare diffuse gelate anche in pianura, soprattutto dove saranno presenti accumoli e residui di neve. Nella notte ancora instabilità sul medio e basso Lazio: possibili imbiancate anche nella zona dei Castelli Romani, a partire dai 400-500 m.

L’allerta della Protezione Civile del Lazio

“Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di domani, venerdì 20.01.2023, e per le successive 24-30 ore, si prevedono sul Lazio:

nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri, specie sulle zone meridionali, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri su zone vallive interne, con apporti al suolo da deboli a moderati;

precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone meridionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso una allerta gialla per neve su appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri e allerta gialla per vento su Bacini costieri sud.

La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”.

Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.

