Tuscolano, donna uccisa in strada a colpi di pistola: aveva 35 anni

Una donna è stata uccisa in strada, in zona Tuscolano, a Roma. A spararle sarebbe stato il suo ex fidanzato. L’omicidio è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 13 gennaio, davanti a un ristorante.

Donna di 35 anni uccisa al Tuscolano

L’uomo avrebbe raggiunto la donna al locale dopo aver discusso con lei, poi l’avrebbe fatta uscire e avrebbe sparato alcuni colpi di pistola.

L’omicida dopo aver sparato sarebbe fuggito, ma è stato inseguito dalla Polizia che lo ha arrestato.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indagati.

Foto di repertorio