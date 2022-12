Questa mattina i poliziotti del Commissariato Tuscolano hanno svolto, con l’utilizzo del Camper della Polizia di Stato, una campagna di sensibilizzazione contro le truffe, nei luoghi di ritrovo delle persone anziane, in particolar modo presso centri commerciali e i mercati rionali.

I poliziotti hanno spiegato nel dettaglio le più comuni tecniche dissuasive che truffatori, senza scrupoli, mettono in atto al fine di carpire la fiducia delle persone meno giovani per rubare loro soldi e preziosi. Durante l’incontro è stato distribuito del materiale informativo (locandine e brochure) studiato e realizzato dagli specialisti della Questura di Roma.

È stata evidenziata l’importanza di contattare il Numero Unico di Emergenza, l’1 1 2, in caso di bisogno, e ribadito l’invito a non esitare a contattare le Forze dell’Ordine per qualsiasi dubbio o necessità, soprattutto se avvicinati da estranei che avanzano richieste di denaro.

La campagna di sensibilizzazione per la sicurezza degli anziani proseguirà incessante e in modo capillare su tutto il territorio della capitale e della provincia.

