Tragedia ad Ostia, investito da bus: morto giovane di 21 anni

Un giovane di 21 anni è deceduto dopo essere stato investito da un bus Atac ad Ostia: il tragico incidente è avvenuto questa notte, 12 gennaio 2023.

Ostia, investito da un bus: morto 21enne

Come riporta l’Ansa, il tragico sinistro stradale si è verificato sulla Via del Mare. Ancora da accertare l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe allontanato dal pronto soccorso dell’ospedale Grassi: da lì, avrebbe percorso a piedi alcuni chilometri, per poi essere investito su via del Mare.

Per il 21enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, i quali dovranno ora ricostruire quanto accaduto.

Foto di repertorio