Ostia Lido, sversa rifiuti edili nei cassonetti con un autocarro frigorifero

Grazie agli accertamenti del nucleo NAD della Polizia di Roma Capitale ( Nucleo Ambiente e Decoro) è stato deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di 60 anni, responsabile dello sversamento illegale di ingombranti e mobilio all’interno di alcuni cassonetti nella zona di Ostia Lido.

Sversava rifiuti edili nei cassonetti con un autocarro frigorifero: rintracciato dalla Polizia di Roma Capitale

Grazie ai sistemi di videosorveglianza, che hanno ripreso un autocarro frigorifero utilizzato per gettare i rifiuti, gli agenti hanno avviato le indagini circa la proprietà del mezzo che faceva capo a diverse società, con sedi finte e titolare introvabile. Attraverso incroci di dati e verifiche approfondite, gli operanti sono riusciti a risalire al responsabile, denunciato per false attestazioni in atto pubblico.

Il mezzo è stato posto in stato di fermo ed a carico del responsabile sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per un totale di oltre 4.000 euro.