Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 11 gennaio 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 11 gennaio 2023, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’eredità

20:00 Tg1

20:35 Soliti Ignoti

21:30 Meraviglie – Stelle d’Europa

23:50 Porta a Porta

Rai 2

19:00 FBI 2×12

19:50 Drusilla e l’almanacco del giorno dopo

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 La Porta Rossa 3×01-02 1a tv

23:15 Bar Stella Distillato

Rai 3

20:00 Blob

20:10 Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:25 Chi l’ha visto?

00:00 Linea notte

Canale 5

18:50 Avanti un altro

20:00 Tg5

20:35 Striscina la notizina

20:45 Milan – Torino

23:00 Post partita



Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI 3×19

20:30 NCIS 7×09

21:20 Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York

23:40 17 Again

Rete 4

19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:25 Controcorrente

00:25 Dalla parte degli animali

La7

18:45 Lingo

20:00 Tg La7

20:30 In onda

21:15 Atlantide su Emanuela Orlandi

1:00 Tg

Tv8

19:10 4 Ristoranti

20:15 4 Hotel

21:30 Le mie regole dell’amore

23:15 Nove cuccioli sotto l’albero

Nove

19:00 Cash or Trash

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Io che amo solo te

23:40 Baby Birba un giorno in libertà

Le Serie Tv in Chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Delitti in Paradiso 11×03-04

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Delitti in Paradiso 11×03-04 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Omicidi a Sandhamn – Nadia 1a tv

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Omicidi a Sandhamn – Nadia 1a tv Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 FBI Most Wanted 2×07-08

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 FBI Most Wanted 2×07-08 Italia 2 (ch. 49 dtt e Tivùsat) ore 21:15 One Piece 15×22-23-24 1a tv

Serie Tv sui Canali Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 His Dark Materials 3×07-08 1a tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 3×07-08 1a tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Il Miniaturista miniserie 1a tv

(ch. 112) ore 21:15 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Bull 6×15-16

I Film in chiaro

20 (ch 20 e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Blade 2

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Motherless Brooklyn

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 L’amore secondo Isabelle

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Snowmageddon

TwentySeven (ch. 27 dtt 158 Sky) ore 21:10 Il gioiello del Nilo

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:20 Notting Hill

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Com’è bello far l’amore

Warner Tv (ch. 37 dtt 56 tivùsat) ore 21:05 L’uomo che sussurrava ai cavalli

I Film stasera su Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 City of Lies L’ora della verità

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Lady in the Water

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Salt

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Chi ha incastrato Babbo Natale?

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 La Battaglia di Hackwaw Ridge

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Intrigo morte di uno scrittore

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Ammonite Sopra un’onda del mare

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Scompartimento n 6

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Amiche da morire

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?