Dramma sulla Monti Lepini: giovane investito e ucciso da un’auto

Drammatico incidente sulla Monti Lepini, in provincia di Frosinone, ieri sera, 8 gennaio 2023: un giovane uomo è stato investito e ucciso da un’auto.

Tragico incidenti sulla Monti Lepini: giovane muore investito da un’auto

Un uomo è stato investito ieri sera, tra le 22:00 e le 23:00, da un’auto con a bordo tre ragazzi, che si sono immediatamente fermati per prestare soccorso. Per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, che ora dovranno ricostruire la dinamica del tragico incidente. Al momento, non si hanno ancora informazioni certe sull’identità della vittima.

Potrebbero seguire eventuali aggiornamenti sulla vicenda.

