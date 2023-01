Drammatico incidente a Roma, l’appello della mamma di Federico: “Cerco testimoni”

Un appello disperato per cercare testimoni. È quello della mamma di Federico Fontana, il ragazzo rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale la notte tra il 23 e 24 dicembre scorso nei pressi di Piazza Bologna, a Roma.

L’appello della mamma di Federico sui Social:

Ho bisogno dell’aiuto di tutti voi ho lottato e combattuto e adesso vi chiedo di combattere per mio figlio Federico Fontana ha avuto un incidente gravissimo è in coma in Rianimazione. Cerco i ragazzi che con una Smart bianca hanno assistito all’incidente avvenuto nella notte tra il 23-24 dicembre alle ore 4.40 del mattino in via Bari vicino la rotonda di piazza Salerno in zona piazza Bologna.(ROMA)

Vorrei rintracciare questi due ragazzi che oltre ad aver chiamato i soccorsi e ringrazio con tutto il cuore perché se non fosse stato per loro non so come sarebbero andate le cose. E hanno assistito all’impatto e che possono fornirmi la ricostruzione reale dell’incidente. Vi prego di condividere il più possibile e di pregare con me per mio figlio Per ora non me la sento di pubblicare le foto delle condizioni in cui è la macchina e quindi pubblico questa foto con mio figlio con la speranza che torni presto da me