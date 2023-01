A1, incidente tra Valmontone e Colleferro: rallentamenti

Nella giornata di oggi, sabato 7 gennaio 2023, si è verificato un incidente tra Valmontone e Colleferro.

A1 Roma-Napoli, incidente tra Valmontone e Colleferro

Ancora non è chiara l’entità dell’incidente che si è verificato sull’autostrada A1, Roma-Napoli, nel tratto compreso tra Valmontone e Colleferro, in direzione Napoli. Come viene riportato dal portale di informazione sul mondo della viabilità Astral Infomobilità, si stanno creando delle code.

Il personale autorizzato sta intervenendo sul posto per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.

Potrebbero seguire aggiornamenti su quanto accaduto.

Foto di repertorio