La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal: Amazon effettuerà dei tagli al personale per un totale di 18.000 unità.

Amazon e i tagli al personale: lo conferma l’amministratore delegato Andy Jassy

Come viene riportato anche da Ansa, in una comunicazione ai dipendenti, l’amministratore delegato, Andy Jassy, spiega che la decisione non è stata presa alla leggera. “Amazon ha resistito a economie incerte e difficili in passato e continueremo a farlo”, ha scritto Jassy.

“Questi cambiamenti ci aiuteranno a perseguire le nostre opportunità a lungo termine con una struttura dei costi più forte; tuttavia, sono anche ottimista sul fatto che saremo creativi, intraprendenti e frammentari in questo momento in cui non stiamo assumendo in modo espansivo ed eliminando alcuni ruoli”.