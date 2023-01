“L’Astral Spa, l’azienda strade della Regione Lazio, ha finanziato per circa 500 mila euro l’intervento sulla strada regionale nel Comune di Trivigliano, nel tratto che collega Vico nel Lazio (loc. Pitocco) e Fiuggi, per la risoluzione definitiva del dissesto del manto stradale.

Un’opera attesa da tantissimi anni e che finalmente, grazie al lavoro congiunto che abbiamo portato avanti con l’amministrazione comunale di Trivigliano, che ringrazio, sarà effettuata per garantire la massima sicurezza ai cittadini che quotidianamente percorrono un’arteria fondamentale di quel tratto di territorio”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale della Regione Lazio.

“In relazione, infatti, al dissesto riscontrato al km 20+400 della SR di Fiuggi – spiega la Battisti – l’Astral Spa ha provveduto dapprima ad avviare l’iter per la richiesta di finanziamento e successivamente alla progettazione esecutiva dell’opera e all’acquisizione del parere di competenza del Genio Civile di Frosinone. Terminate le procedure di verifica e validazione del progetto, si procederà ad avviare l’iter per l’affidamento dei lavori che si concluderà, presumibilmente, entro il mese in corso. Il progetto prevede la realizzazione di una paratia di pali in cls armato, del diametro pari a 600 mm e lunghezza pari a 11 metri, per uno sviluppo di circa 100 metri di intervento tra il km 20+400 e il km 20+500 dell’arteria regionale.

Ultimata la realizzazione della paratia si procederà riposizionando la barriera guard-rail, riasfaltando il tratto di strada per l’intera carreggiata e ripristinando la segnaletica orizzontale. Un altro impegno mantenuto dalla nostra amministrazione regionale – conclude – a tutela dei cittadini e del territorio”

Foto di repertorio