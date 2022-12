Stanziato 100mila euro in buoni libro per gli under 30: le dichiarazioni dalla Regione Lazio.

Le dichiarazioni

Califano: “in questi anni abbiamo investito molto sui giovani della nostra Regione, e anche questa ulteriore iniziativa va nella direzione di sostenerli e aiutarli a formarsi. Leggere libri è un fondamentale strumento per aiutare le nuove generazioni, destinate a formare la comunità del domani, alla comprensione di una società in continua evoluzione.”

L’iniziativa prevede l’assegnazione per ciascun iscritto alla piattaforma LAZIO YOUTH CARD (vincitrice più volte del premio come migliore carta giovani d’Europa) di un buono libro del valore di 10 euro, con il quale bisognerà presentarsi direttamente in cassa in una delle oltre 120 librerie indipendenti aderenti in tutte le province della Regione. L’elenco delle librerie è consultabile proprio sull’app di LAZIO YOUTH CARD, scaricabile su smartphone Android e iOS.

“Grazie alle politiche attuate con convinzione e tenacia dal centrosinistra – dichiara la Consigliera regionale Michela Califano – la Regione Lazio sta diventando una regione a dimensione di giovani.

I “buoni lettura” sono un altro tassello di una strategia che ci ha portato in questi cinque anni ad assegnare oltre 30.000 borse di studio, a realizzare il progetto “Torno subito” grazie al quale 8.000 studenti si sono formati all’estero per poi rientrare nella nostra Regione, a finanziare con decine di milioni di euro le nuove imprese giovanili, e a favorire il ricambio generazionale nelle aziende del Lazio.

La sinergia tra le molteplici leve azionate dall’amministrazione regionale ha creato un ciclo virtuoso che ha portato il Lazio ad essere prima regione per numero di laureati (18,5%) in Italia, e tra le regioni con la maggior crescita di Start Up innovative, una di queste ha ricevuto nel 2022 il premio speciale “WMF – We Make Future” del Premio Nazionale per l’Innovazione.

La situazione nel Lazio è nel complesso in una condizione di vantaggio e miglioramento rispetto alla situazione nazionale, e non è finita, nei prossimi mesi arriveranno alla fase attuativa altri importanti progetti pianificati dall’amministrazione regionale”.

Foto di repertorio