“Con l’approssimarsi della fine dell’anno, l’occasione ci è gradita per fare il resoconto dell’attività di soccorso alla popolazione della Provincia e per citare alcuni obiettivi raggiunti durante l’anno.

Il 2022 è stato sicuramente un anno molto positivo in tema di sedi di servizio dei Vigili del Fuoco di Frosinone. In particolare è in via di definizione il procedimento per l’acquisizione della proprietà della sede centrale di Frosinone mentre per le sedi distaccate di Cassino e Fiuggi (già di nostra proprietà) sono stati realizzati dei nuovi impianti di videosorveglianza oltre che importanti lavori di manutenzione.

Nel merito dell’attività di soccorso, ad oggi gli interventi svolti sono stati in totale 7225.

Il maggiore impegno alle squadre è stato richiesto per interventi in situazioni di: incendi, incidenti stradali, soccorso a persone, incendi boschivi nell’ambito della campagna AIB, bonifica da insetti e per condizioni climatiche avverse. Nel diagramma che si fornisce sono riportati i numeri degli interventi effettuati, distinti per tipologia.

Tra gli interventi svolti, alcuni sono stati di particolare complessità per l’estensione dell’area in cui erano necessarie le operazioni di soccorso e/o per l’intensità dell’evento in atto che doveva essere fronteggiato. Un particolare riferimento è rivolto alla lotta agli incendi AIB che ha visto i vigili del fuoco di Frosinone impegnati con diverse squadre per oltre 2.000 ore di lavoro complessive. Di particolare complessità sono stati gli interventi svolti nel mese di Luglio nei comuni di Arce, Alvito e Giuliano di Roma.

L’arrivo del nuovo anno è associato, per tradizione, anche all’utilizzo ricreativo dei giochi pirotecnici per i festeggiamenti. L’uso inconsapevole dei giochi pirotecnici spesso si trasforma in tragedia. Le accortezze da tenere nell’utilizzo dei giochi pirotecnici sono diverse e bastano semplici regole che possono ridurre o eliminare il rischio. Al fine di festeggiare in modo sicuro, invitiamo tutti i cittadini a prendere visione di quanto riportato nella pagina web “Botti sicuri” del nostro sito istituzionale ponendo particolare attenzione ai consigli per l’uso”.