Alatri, persona anziana ricoverata al pronto soccorso si allontana e perde l’orientamento

Alle ore 15:30 circa di oggi, I Carabinieri contattavano la sala operativa dei vigili del fuoco per segnalare la scomparsa di una persona ultra ottantenne ricoverata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Alatri.

Ecco quello che è successo

Immediata la richiesta della sala operativa al nucleo elicotteri per far alzare in volo un elicottero dei vigili del fuoco a supporto delle ricerche via terra effettuate dalla squadra VVF giunta sul posto in pochissimi minuti. Grazie all’utilizzo del posizionamento GPS per la rete telefonica cellulare, la persona è stata ritrovata alle 16:15, non molto distante dall’ospedale di Alatri e in evidente stato confusionale.

L’uomo è stato immediatamente affidato ai sanitari per le cure mediche del caso.