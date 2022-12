Il problema dei rifiuti a Roma prosegue ormai da tempo. In zona Prenestina, a Colle del Sole, alcuni residenti continuano a segnalare da diversi mesi continui odori nauseabondi e una situazione di degrado ritenuta intollerabile. Le pulizie avvengono, ma puntualmente dopo che l’Ama ripulisce le zone, vengono nuovamente risporcate.

La situazione

Così, ci si trova in una situazione in cui la monnezza riempie perennemente non solo talune zone periferiche, ma anche quelle dove a risiedere sono famiglie con bambini piccoli. I cittadini denunciano la mancanza di controlli, che garantirebbe di mantenere la zona pulita.

Se ad esempio fossero installate delle videocamere di sorveglianza, gli zozzoni ci penserebbero due volte prima di continuare a gettare i rifiuti o quantomeno verrebbero individuati e sanzionati. Anche a ridosso delle Feste di Natale la situazione non migliora, come dimostrano le foto in galleria e i residenti sono stufi e attendono risposte da chi di dovere.