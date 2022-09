AGGIORNAMENTO: Nella giornata di sabato, 24 settembre 2022, siamo stati informati che è stata svolta regolare attività di pulizia. “La speranza è che non si ritorni a breve termine alla situazione precedente“, affermano i residenti.

A Roma, si sa, il problema rifiuti non è mai passato di moda, neanche con il cambio di Sindaci e giunte. In zona Prenestina, nello specifico a Colle del Sole, alcuni residenti segnalano odori nauseabondi e una situazione di degrado che si è fatta ormai insostenibile.

“Il problema va avanti da anni” – lamentano alcuni cittadini romani. “L’Ama non pulisce, e i rifiuti sono perennemente sul ciglio della strada e producono una puzza nauseabonda”. A buttare i rifiuti sono comuni cittadini, che vogliono così “liberarsi” della “monnezza”. Vengono gettati anche di fronte alle abitazioni, senza alcun pudore. E questo viene permesso anche perché manca la presenza di videocamere di sorveglianza, in grado di produrre filmati che possano testimoniare contro gli “zozzoni” e costituire un valido deterrente al problema.

Questi ultimi buttano rifiuti sempre negli stessi punti, usandoli come punti di raccolta. Le vie più sporcate sono quelle di via Modulo (in foto) e via Bitti. In quest’ultima, la campana del vetro viene utilizzata come fosse un vero e proprio secchio della spazzatura. Inoltre, sempre la zona di via Modulo è momentaneamente trascurata, in attesa della fine di lavori che si protraggono. Viene segnalata anche la mancanza di lampioni funzionanti. Ci si chiede perché questi rifiuti non vengono rimossi e perché la zona sia diventata ormai una vera e propria discarica a cielo aperto.

La situazione viene vissuta in maniera battagliera dai residenti e dai rappresentanti a vario titolo di associazione e comitati di quartiere, che hanno denunciato a più riprese il fenomeno al Municipio. La speranza delle persone che vivono quotidianamente la zona è quella che dopo questa denuncia, chi di dovere intervenga. Di seguito, un recente video che testimonia il problema rifiuti nella zona di Colle del Sole.

