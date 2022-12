Terribile incidente questa mattina, 27 dicembre 2022, a Gallicano nel Lazio, intorno alle 11:30 in via Prenestina Nuova, in prossimità del km 5,2. Coinvolte due auto: morto un poliziotto, si registrano anche due feriti.

Incidente a Gallicano nel Lazio: un morto e due feriti

Non è ancora ben chiara la dinamica del terribile incidente avvenuto questa mattina a Gallicano nel Lazio. Marco Mastrantonio, sovraintendente capo e responsabile della squadra di Tivoli e Guidonia, è morto sul colpo. Ferite altre due persone: necessario l’intervento dell’eliambulanza. Sul posto, sono giunti anche il personale sanitario del 118 e le Forze dell’Ordine per la ricostruzione del sinistro.

Foto di repertorio