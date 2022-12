Gallicano nel Lazio, Carabinieri intervengono per sedare una lite tra marito e moglie: trovano 9 kg di marijuana

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palestrina (RM), nell’ambito di un intervento presso un’abitazione sita a Gallicano Nel Lazio, hanno tratto in arresto un’intera famiglia, C.C. e A.M marito e moglie ed il figlio ventisettenne, poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

CARABINIERI INTERVENGONO PER UN DIVERBIO E SEQUESTRANO 9 KG DI MARIJUANA

I militari, intervenuti su richiesta della donna a seguito di un diverbio con il marito, venivano attratti da un forte odore di cannabis proveniente da alcuni sacchi di plastica stipati in una delle camere dell’abitazione, circostanza che induceva ad approfondire il controllo, all’esito del quale i Carabinieri rinvenivano diverse piante di marijuana in fase di essiccazione.

Un’accurata perquisizione estesa al domicilio permetteva altresì di recuperare altri sacchi e contenitori di alluminio contenenti un totale di 9 kg circa di sostanza stupefacente di diversa qualità, la cui immissione nel mercato dello spaccio avrebbe fruttato circa 900 dosi. Gli indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo innanzi l’AG di Tivoli.